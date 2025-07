Mark Cerny lover et stort løft til PS5 Pro-grafikk neste år gjennom "full-fett" PSSR-oppgradering

HQ

Til å være en konsoll som koster betydelig mer enn forgjengeren og regnes som en "Pro"-modell, har PS5 Pro ennå ikke vist seg å være noen stor nødvendighet for spillere verden over. Faktisk hevder mange at PS5 i seg selv ikke på langt nær har nådd sin grense, så hvorfor skulle vi trenge en Pro -versjon?

Kanskje dette spørsmålet vil bli besvart og lagt til sengs for godt neste år, ettersom Sony PlayStation-ledende arkitekt Mark Cerny har snakket med Tom's Guide for å avsløre at en stor oppdatering til PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) kommer så snart som neste år, noe som skal forbedre grafikken på Pro -enheten massivt.

Ifølge Cerny vil dette, i motsetning til den versjonen som for øyeblikket brukes på systemet, være en "full-fett" utgave som er "ikke en nedskjæring av algoritmen". Cerny går et skritt videre og sier at dette vil være noe i tråd med AMDs FSR 4-teknologi som brukes i de beste grafikkortene.

Det er ingen ord om når oppdateringen kommer i 2026, men det er helt klart noe for PS5 Pro eiere, eller potensielle kjøpere, å huske på, da det kan gjøre konsollen mye mer av en nødvendighet enn den er for øyeblikket.