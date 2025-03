Mark Engineering lanserer et AI-bokmerke til 129 dollar som hjelper deg å huske hvor du slapp

HQ

Teknologien har gått for langt. Der sa jeg det. Folkene på Mark Engineering har avslørt sin nyeste kreasjon, og det er et bokmerke som bruker kunstig intelligens for å hjelpe deg med å huske hvor du slapp boken din, alt til den helt rimelige prisen på $ 129.

Denne lille dingsen, som går under navnet Mark 1, har til hensikt å løse det største problemet som tilsynelatende plager fysiske bøker, nemlig mangelen på engasjement, som en paperback ikke kan konkurrere med sammenlignet med digitale alternativer.

Den er av en eller annen grunn laget av titan av klasse 5, og hevdes å være "ikke bare et produkt - vi er et økosystem som er designet for å gjøre lesing engasjerende og virkningsfullt", og også "et uttrykk for eleganse og status".

Det er uklart hvordan bokmerket registrerer hvilken del av boken du er i gang med, og hvordan du genererer en meningsfull oppsummering, men i kunngjøringstråden til X hevdes det at bokmerket "sporer lesetempo, emnevekst og intellektuell fremgang over tid. Se hvordan du forbedrer deg, finpuss vanene dine og optimaliser hva du skal lese videre", og gir til og med en "Wrapped" gjennomgang ved slutten av hvert år.

Dette er en annonse:

Så hvis du har vært på utkikk etter et leseverktøy med sosiale funksjoner og sporingsfunksjoner, slik som mange treningsapper, kan Mark Engineerings Mark 1-bokmerke være verktøyet for deg. Hvis du er villig til å punge ut 129 dollar for et verktøy som et spillkort, en papirlapp eller et brettehjørne i boken din allerede kan brukes til...

Dette er en annonse: