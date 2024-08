Mark Hamill diskuterer hvor viktig Carrie Fisher var for Star Wars

HQ

I en tale på Fan Expo Chicago diskuterte Mark Hamill den viktige rollen som Carrie Fisher spilte i Star Wars universe, og beskrev henne som seriens "hjerte".

Han mintes hvordan han fikk vite om Fishers tragiske bortgang i 2016, Hamill sa: "Kona mi (Marilou York) kom inn på soverommet - hun står opp tidligere enn meg - jeg sov fortsatt. Hun hadde tårer trillende nedover ansiktet.

"Det forandret for alltid hvordan jeg reagerte på Star Wars generelt. Hjertet var borte. Jeg snakker ikke om det fordi jeg ikke liker å gjenoppleve det."

Han fortsatte med å lovprise Fishers integrerte plass i Star Wars -universet.

Hamill Han sa "Jeg syntes det var uanstrengt feminisme å la prinsessen være langt fra en krympende fiol. Hun var tøff, hun skjelte Darth Vader ut - hun lot seg ikke skremme av Darth Vader i det hele tatt."

Husker han: "Og da vi reddet henne, gjorde hun Luke og Han til narr - 'Kaller du dette en redning? Gi meg den pistolen!'

"Og hun fikk oss til å se ut som to håndlangere. Jeg tenkte: 'Det er uanstrengt feminisme', for det er ikke unnskyldende, det viser bare at en kvinne er like kapabel som en hvilken som helst mann" (takk, Film News).