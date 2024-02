Mark Ruffalo: Hulk-filmer er "for dyre å produsere"

HQ

Ikke forvent å se en ny film med den grønne muskelmannen i hovedrollen, i hvert fall ikke de nærmeste årene. Det sier Mark Ruffalo, skuespilleren som har spilt Hulken helt siden Marvels første Avengers-film. For selv om Ruffalo gjerne skulle gjort sin egen greie med sitt grønne alter ego, ser han ikke hvordan det skulle være økonomisk mulig.

I et intervju med GQ forteller skuespilleren at det rett og slett er for dyrt å animere karakteren. Det er også en av grunnene til at vi har sett så lite til ham sammenlignet med mange andre.

"Jeg skulle gjerne laget en frittstående Hulk. Jeg tror bare ikke at det noen gang kommer til å skje. Men det er veldig dyrt å lage en hel film, og det er derfor de bruker Hulk så sparsomt. Jeg har priset meg ut!"

Ruffalo nevner også at han mener at Marvel har hatt det for travelt de siste årene, og gitt ut for mange filmer og TV-serier. Ifølge ham har dette ført til at fansen har mistet interessen, og fortidens mystikk og spenning er rett og slett ikke til stede på samme måte.

"Utvidelsen til strømming var veldig spennende. Men greia med Marvel-filmer er at man måtte vente i tre år, og det skapte en mystikk".

Håper du på å se en ny film med Hulken i hovedrollen?