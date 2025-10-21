Mark Ruffalo: "Jeg vil gjerne ha en solo Hulk-film"

HQ

Det har ikke vært en solofilm på Hulk på nesten 20 år. Den siste var The Incredible Hulk fra 2008, som regnes som en av de dårligste filmene i det bredere Marvel Cinematic Universe og også et merkelig prosjekt ettersom den hadde Edward Norton i hovedrollen som Bruce Banner, en stjerne som deretter ble erstattet av Mark Ruffalo for The Avengers og fremover.

Så hvorfor har vi ikke sett denne "store fyren" lede sin egen film siden? Ruffalo snakket nylig med GQ, der han forklarte at han gjerne skulle gjort en solofilm Hulk, men innrømmer at det ikke akkurat er lett å få til.

"Jeg vil gjerne ha en solo Hulk-film. Jeg vet ikke om du kjenner hele historien om det, men den eies egentlig ikke av Marvel. Det er en Universal-eiendom. Jeg vet ikke om det noen gang blir noe av. Vi snakker stadig om det, hva det ville være. Det har vært så mange Hulk-filmer allerede, så er det noen som egentlig vil ha en til? Men jeg vil gjerne ha en, og jeg tror publikum ville likt det hvis vi klarte å knekke nøtten."

Når det gjelder hvor vi kan forvente å se Ruffalo som Hulk igjen, har det rutinemessig gått rykter om at han dukker opp i Spider-Man: Brand New Day i juli 2026, men foreløpig er det ingen bekreftelse på denne fronten. Ruffalo/Hulk var ellers ikke en del av rollebesetningen som ble annonsert for Avengers: Doomsday tidligere i år, men det går også rykter om at disse bekreftede stjernene bare er toppen av isfjellet, så kanskje får vi se Hulk et par ganger i 2026.