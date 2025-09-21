Mark Ruffalo støtter Jimmy Kimmel etter ABC-suspensjon

HQ

Det startet med noen sinte innlegg på nettet, og nå sprer det seg raskt: folk sier opp Disney-abonnementene sine i protest. Nå har Mark Ruffalo advart om at Disneys aksjer kan få flere problemer hvis Jimmy Kimmel Live! blir permanent kansellert, og legger til at selskapet ikke ønsker å bli husket som den som "ødela Amerika". Skuespilleren, som er mest kjent som Hulken i Marvels Avengers-filmer, delte sitt syn på sosiale medier etter rapporter om et børsfall knyttet til kontroversen. Med seriens fremtid fortsatt uklar, fortsetter presset på Disney å øke. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!

Mark Ruffalo // Shutterstock