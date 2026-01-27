Mark Rutte advarer Ukraina om at landet står overfor den strengeste vinteren på mange år, og at russiske angrep vil lamme strømforsyningen

HQ

Russiske drone- og rakettangrep har ført til at rundt 80 prosent av Kharkiv er uten strøm, opplyser ukrainske myndigheter, samtidig som landet er rammet av kuldegrader og nye angrep rettet mot energiinfrastruktur. Angrepet på Ukrainas nest største by skadet minst to personer og rammet et viktig energianlegg i løpet av natten, da temperaturen sank til minus 14 grader Celsius. Lignende angrep de siste ukene har forstyrret oppvarmingen og strømforsyningen i Kiev, noe som har bidratt til å øke sivilbefolkningens lidelser i årets kaldeste periode.

NATOs generalsekretær Mark Rutte advarte mandag om at Ukraina står overfor den "hardeste vinteren" på mer enn et tiår, og oppfordret europeiske lovgivere til å vise fleksibilitet i mobiliseringen av økonomisk støtte. I en tale i Europaparlamentet sa Rutte at Russland bevisst retter angrep mot sivil infrastruktur for å svekke Ukrainas motstandskraft, og understreket at Ukrainas sikkerhet fortsatt er direkte knyttet til landets allierte.

Mark Rutte og Volodymyr Zelensky // Shutterstock

Diplomatiske anstrengelser fortsetter parallelt med kampene, og Rutte sa at målet med de USA-ledede samtalene bør være en fredsavtale eller en langsiktig våpenhvile så snart som mulig. Han erkjente at territorielle spørsmål fortsatt er svært følsomme, og insisterte på at det bare er Kiev som kan avgjøre om de vil godta et eventuelt kompromiss. Nylige rapporter har antydet at amerikanske sikkerhetsgarantier kan være knyttet til at Ukraina går med på territorielle innrømmelser i de østlige regionene, selv om disse påstandene ikke er offisielt bekreftet.

I mellomtiden har russiske angrep også skadet deler av Kiev Pechersk Lavra, et kloster fra det 11. århundre og et av Ukrainas viktigste kulturelle og religiøse steder. Russlands militære ledelse har hevdet at de har vunnet ytterligere territorier i Øst-Ukraina, mens Ukraina og dets allierte bestrider rapportene fra slagmarken. Mens vinteren blir stadig dypere og infrastrukturen fortsatt er under press, fortsetter de humanitære og strategiske utfordringene å øke for begge sider...