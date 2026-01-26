Mark Rutte sier at "fortsett å drømme" hvis du tror Europa kan forsvare seg selv uten USA

HQ

NATOs generalsekretær Mark Rutte har gitt en krass beskjed til EUs lovgivere, der han advarer om at Europa ikke vil være i stand til å forsvare seg selv uten USA, og at det vil medføre enorme kostnader om vi prøver. I en tale i Europaparlamentet avviste Rutte ideen om strategisk autonomi og sa at alle som tror at Europa kan stå alene på forsvarssiden, bør " keep on dreaming."

Rutte hevdet at en erstatning for USAs militære støtte ville kreve at de europeiske landene økte forsvarsutgiftene til et nivå de aldri før har sett maken til, potensielt opp mot 10 prosent av BNP. Han la til at Europa også ville måtte utvikle sine egne kjernefysiske kapasiteter, og beskrev den økonomiske byrden som "milliarder og milliarder av euro". Til tross for USAs skiftende globale prioriteringer insisterte han på at det alltid vil være et sterkt amerikansk militært nærvær i Europa.

Mark Rutte // Shutterstock

Rutte tok opp spenningene som hadde oppstått som følge av president Donald Trumps nylige uttalelser, og forsvarte sin egen lovprisning av den amerikanske lederens rolle i å presse NATO-allierte til å øke forsvarsbudsjettene. Han sa at fremgangen mot alliansens utgiftsmål ikke ville ha skjedd uten vedvarende press fra Washington, selv om tonen hadde gjort europeiske hovedsteder urolige.

Når det gjelder Ukraina, advarte Rutte om at landet står overfor den strengeste vinteren på mange år, og at luftforsvarssystemene er under økende press fordi forsyningene av avskjæringsmateriell er knappe. Han oppfordret EU-regjeringene til å vise fleksibilitet og dele på ressursene, og understreket at forsinkelser kan få konsekvenser for liv og død ettersom russiske angrep fortsetter å rette seg mot energiinfrastruktur.

Rutte advarte også mot forsøk på å bygge alternative europeiske sikkerhetsstrukturer utenfor NATO, og sa at en slik fragmentering ville svekke det kollektive forsvaret og i siste instans være til fordel for Moskva. Europa, konkluderte han, er fortsatt dypt avhengig av den transatlantiske alliansen, selv om det arbeider for å styrke sine egne militære kapasiteter...

