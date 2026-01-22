Mark Rutte: Grønlands status kom ikke opp i Trump-forhandlingene

HQ

NATOs generalsekretær Mark Rutte presiserte onsdag at spørsmålet om hvorvidt Grønland fortsatt er en del av Danmark, aldri kom opp under hans samtaler med USAs president Donald Trump. Kommentarene kommer etter at Trump trakk seg fra sine tidligere trusler om å innføre toll eller bruke makt for å få kontroll over det strategisk beliggende arktiske territoriet.

På Fox News sa Rutte at Trumps fokus var å beskytte den arktiske regionen mot økende russisk og kinesisk innflytelse. "Han er veldig fokusert på hva vi må gjøre for å sikre at den enorme arktiske regionen, der det skjer endringer for øyeblikket, der kineserne og russerne er mer og mer aktive, hvordan vi kan beskytte den," forklarte Rutte.

Rutte og Trump // Shutterstock

Tidligere onsdag sa Trump at en rammeavtale var i sikte som ville tilfredsstille hans administrasjons interesser, inkludert et "Golden Dome"-missilforsvarssystem og tilgang til kritiske mineraler, uten å true Danmarks suverenitet. Grønland, som er en autonom del av kongeriket Danmark, er hjemsted for en amerikansk flybase og har gjentatte ganger uttalt at den ikke er til salgs.

Uttalelsene bidrar til å roe ned spenningene blant NATO-allierte, som har vært rystet etter flere uker med retorikk fra Trump om at USA må "eie" Grønland for å hindre andre makter i å få fotfeste i Arktis. Foreløpig dreier diskusjonene seg om sikkerhet og samarbeid snarere enn territorielle krav, men det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg...