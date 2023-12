Mark Wahlberg bekrefter at Uncharted 2 er på vei

Allerede i august bekreftet nærmest produsenten Charles Roven at vi får en oppfølger til fjorårets Uncharted-film, og nå har vi fått en liten oppdatering fra en av filmens stjerner.

Mark Wahlberg, som spilte Victor "Sully" Sullivan i Uncharted fra 2022, sier til The Direct at han vet at det jobbes med et manus til Uncharted 2. Det høres til og med ut som om han vet litt om hva manusforfatterne planlegger, ettersom den første filmens ettertekstscene ikke bare var for moro skyld:

"Jeg har hørt mange forskjellige ideer. Jeg vet at noen har skrevet et manus, og de jobber fortsatt med det, og det går ut på å ha bart hele tiden. Noe som er helt logisk, for i den siste scenen har jeg selvsagt barten."

At noen skriver et manus betyr selvsagt ikke nødvendigvis at det blir en film, men den første filmens kommersielle suksess og kommentarene fra de fleste av de andre involverte nøkkelpersonene får det til å virke som om Uncharted 2 definitivt kommer. Spørsmålet er bare når.