Mark Wahlberg og Paul Walter Hauser skaper et "heldekkende kondom" i Prime Videos Balls Up

Prime Video er absolutt ingen sinke når det kommer til å servere komediefilmer, ettersom strømmeplattformen har sett til å fylle tjenesten sin med et bredt utvalg av originaler i sjangeren. I april får vi nok en film på denne fronten, da Balls Up kommer og leverer en vanvittig tåpelig film med Mark Wahlberg og Paul Walter Hauser i hovedrollene.

Filmen har fått denne tittelen både fordi den handler om hvordan to markedsføringssjefer ønsker å selge inn et nytt "heldekkende kondom" kjent som Balls Up, men også fordi den utforsker hvordan de havner i en av historiens mest bisarre "balls ups".

På en reise til Brasil, der de overværer VM-finalen i fotball der Brasil er et av finalelagene, blir vi vitne til at Brad (Wahlberg) og Elijah (Hauser) forhindrer et avgjørende straffespark som gjør at Brasils håp om tittelen svinner hen. Dette fører til at paret blir jaget av massene som er ute etter hevn, og snart blir de viklet inn i en narkotikaring, der Sacha Baron Cohen dukker opp i en eksentrisk rolle for å plage paret ytterligere.

Det offisielle synopsis for Balls Up forklarer: "I denne rå, over-the-top komedien går markedsføringssjefene Brad (Mark Wahlberg) og Elijah (Paul Walter Hauser) "balls out" og lanserer et dristig fulldekkende kondomsponsorat i forbindelse med fotball-VM. Etter at deres fyllefeiring i Brasil utløser en global skandale, må de løpe fra rasende fans, kriminelle og maktsyke tjenestemenn for å redde karrieren og komme seg hjem i live."

Balls Up er mindre enn en måned unna ankomst, da den har premiere på Prime Video den 15. april.