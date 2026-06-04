Mark Wahlberg og Yahya Abdul-Mateen II bruker mafiametoder for å løse en sak i By Any Means

På starten av høsten (eller sensommeren, avhengig av hvordan man ser på det) vil Paramount Pictures nok en gang be fansen strømme til kinoene for å se sin neste store kinosatsing, krimfilmen By Any Means.

Dette er en film basert på en sann historie som følger en ung, svart FBI-agent som får i oppdrag å løse en sak om en rekke brutale drap i Mississippi på 1960-tallet, en rekke drap som helt klart er rasistisk motivert. I møte med et korrupt system der tradisjonelle metoder rett og slett ikke strekker til, ender avdelingen opp med å hente inn en mafiamorder for å løse problemet, og bruker sin "nysgjerrige" rettferdighetsstil for å få svar og til slutt sette de ansvarlige bak lås og slå - derav navnet, By Any Means...

FBI-agenten spilles av Yahya Abdul-Mateen II, mens mafiamorderen portretteres av Mark Wahlberg. Filmen er regissert av Elegance Bratton, og produsentene bak The Town, Sicario og John Wick er også tilknyttet.

Premieredatoen for By Any Means er 4. september, og du kan se traileren og fullstendig synopsis for filmen nedenfor.

"Inspirert av en sann historie blir en ung svart FBI-agent (Yahya Abdul-Mateen II) sendt til 1960-tallets Mississippi for å etterforske en bølge av brutale drap rettet mot borgerrettighetsledere. Han tvinges til å jobbe sammen med den beryktede mafiamorderen Greg Scarpa (Mark Wahlberg), og blir dratt inn i en livsfarlig jakt der rettferdighet og hevn begynner å gli over i hverandre. Når systemet brytes ned, blir to menn som er splittet av alt, enige om én ting: loven har grenser. Det gjør de ikke."