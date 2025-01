Mark Wahlberg skaper kaos for Michelle Dockery og Topher Grace i Flight Risk

Hvis du har lett etter en spennende og enkel actionfilm å tilbringe vinteren med, har vi kanskje noe for deg. Lionsgate lanserer Flight Risk på kino fra 24. januar, og byr med det på en historie der Mark Wahlberg terroriserer Michelle Dockery og Topher Grace høyt til værs i et lite fly, mens Mel Gibson ser på fra regissørstolen.

I filmen spiller Dockery en flysheriff som får i oppgave å transportere en rømling, spilt av Grace, til en rettssak i Alaskas villmark, men alt faller snart i grus når det viser seg at piloten, spilt av Wahlberg, ikke er den han utgir seg for å være...

Mens du kan se traileren for Flight Risk nedenfor, og tro meg, du vil ikke gå glipp av den, for den viser det som kan bli Wahlbergs verste filmklipp til dags dato, kan du også lese det offisielle sammendraget nedenfor.

"I denne spenningsthrilleren med høy innsats spiller Oscar®-nominerte Mark Wahlberg (2006, skuespiller i en birolle, The Departed) en pilot som transporterer en Air Marshal (Michelle Dockery) som følger en rømling (Topher Grace) til rettssaken. Mens de krysser Alaskas villmark, stiger spenningen og tilliten blir satt på prøve, for ikke alle om bord er den de gir seg ut for å være."