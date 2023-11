Mark Wahlberg slår seg sammen med en herreløs, fantastisk hund i Arthur the King

Det mangler ikke på filmer med utrolige hunder i hovedrollene for tiden, og nå ønsker Lionsgate å føye seg inn i rekken. Produksjonsselskapet har nemlig sluppet den første traileren til den Mark Wahlberg-ledede Arthur the King, en film der Wahlberg spiller en eventyrracer som slår seg sammen med en trofast og bemerkelsesverdig løshund under et ti dager langt utholdenhetsløp.

I plottet for filmen står det: "I løpet av ti dager og 435 miles knyttes det et ubrytelig bånd mellom proffsyklisten Michael Light og den tøffe gatehunden Arthur. Arthur the King er basert på en utrolig sann historie, og følger Light, som er desperat etter en siste sjanse til å vinne, når han overbeviser en sponsor om å støtte ham og et team av utøvere i Adventure Racing World Championship i Den dominikanske republikk. Etter hvert som laget presses til det ytterste av utholdenhet i løpet, omdefinerer Arthur hva seier, lojalitet og vennskap virkelig betyr."

I filmen ser vi også Nathalie Emmanuel, Simu Liu og Ali Suliman i hovedrollene som utøverne på laget sammen med Wahlberg og Arthur, og Bear Grylls, den fødte overleveren, dukker også opp.

Du kan se traileren og plakaten for Arthur the King nedenfor, før filmen har kinopremiere 22. februar 2024.