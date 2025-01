Mark Zuckerberg å grøft faktasjekking på Meta for fellesskapsnotater-funksjonen Zuck sa at han syntes faktasjekkere var for politisk partiske.

HQ Siden Elon Musk tok over Twitter - nå X, alt-appen - har vi sett introduksjonen av Community Notes, en funksjon som gjør det mulig for brukere å legge til tilbakemeldinger på et innlegg de kan finne misvisende eller som bryter med plattformens regler. Mark Zuckerberg, sjef i Meta, er ganske glad i den ideen, ser det ut til, ettersom han i en ny video forklarer hvordan Metas faktasjekkere vil bli erstattet av en Community Notes-funksjon, slik at fellesskapet kan bestemme hvilke innlegg som trenger å sjekkes. Zuck refererer til valget i 2024 i videoen, og sier at siden Trump vant, føltes det som et vippepunkt mot "prioritering av ytringsfrihet." Teknologimilliardæren sa også hvordan faktasjekkerne ble stadig mer partiske med en klar politisk slagside. Synes du dette er en god idé for Meta? Dette er en annonse: