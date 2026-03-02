Markedet for innstegs-PC-er forventes å forsvinne innen 2028, ifølge analytiker

HQ

Det er allerede veldig vanskelig å holde budsjettet for en spill-PC nede, men inntil relativt nylig kunne du få noe som kunne sammenlignes med en konsoll for samme sum penger, hvis du bare ville spille spill via Steam og ikke brydde deg om den nyeste grafikken eller ytelsen. Dette innstegsmarkedet forventes imidlertid å forsvinne snart, ettersom kostnadene ved å skaffe seg sin egen PC rett og slett er for høye i disse dager.

Som fanget av Wccftech, antyder en ny Gartner-markedsrapport at med PC-forsendelser som faller, vil ideen om et budsjettbygg snart være en vi snart vil glemme. "PC-segmentet på under 500 dollar vil forsvinne innen 2028", sier senioranalytiker Ranjit Atwal hos Gartner.

Det har vært ekstremt vanskelig å få tak i en PC med verdig ytelse for rundt 500 dollar i årevis, men på dette tidspunktet er det praktisk talt umulig, selv om vi strekker budsjettet opp til 1000 dollar. Før RAM-prisøkningene var dette et problem, ettersom GPU-kostnadene allerede steg med hver generasjon, til tross for at ytelsesoppgraderingen ikke var like betydelig som før.

Beklager for alle som ønsker å bygge en PC på et budsjett, da det bare ser ut til å være en ting som snart kommer til å forsvinne.