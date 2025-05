Marker 20 år med Star Wars: Revenge of the Sith med fyrige jubileums-Crocs

Hvis du spør en hvilken som helst Star Wars fan hva som kanskje er den største lyssabelkampen i seriens historie, vil mange sannsynligvis trekke frem den episke duellen mellom Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker på Mustafar i Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith.

HQ

Siden den filmen for tiden feirer 20-årsjubileum, og har dukket opp igjen på kinoene for å markere dette øyeblikket, har Disney også laget en kolleksjon med utstyr som du kan skaffe deg som kretser rundt filmen.

Mens du kan få krus med tema, lyssabler som skifter farge, klær og sko, er det mest iøynefallende tilskuddet uten tvil et par Clogs av Crocs. Det stemmer, du kan få et par Crocs som er utformet for å gjenspeile den brennende konflikten på Mustafar, og som viser Anakin og Obi-Wan i kamp over lavastrømmen. Skoene kommer til og med med et par merker som viser filmens logo og også en versjon av Darth Vaders hjelm.

Du kan få et par av disse skoene i dag via Disney Store, hvor et par vil sette deg tilbake $ 64.99 hver.

Dette er en annonse: