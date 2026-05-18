Markiplier bringer Iron Lung rett til YouTube

Mark Fischbach, bedre kjent som Markiplier, ser ikke ut til å ha noen planer om å forlate sine røtter, og er nå klar til å slippe skrekkfilmen Iron Lung direkte på YouTube.

Kunngjøringen ble gjort under filmfestivalen i Cannes, der Fischbach selv dukket opp og avslørte at premieren vil finne sted 31. mai. Iron Lung er basert på det klaustrofobiske skrekkspillet med samme navn, og Markiplier har ikke bare regissert filmen, men også skrevet manuset, spilt hovedrollen og finansiert prosjektet selv.

Nøyaktig hvor mye den vil koste, eller om den vil være tilgjengelig gratis for premium-abonnenter, er fortsatt uklart.

