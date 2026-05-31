Markipliers Iron Lung er nå tilgjengelig på YouTube

Mark Fischbach, bedre kjent som Markiplier, har overrasket fansen ved å fremskynde den digitale premieren på skrekkfilmen Iron Lung, som nå er tilgjengelig for kjøp på YouTube.

Som de fleste av dere sikkert allerede vet, er filmen basert på spillet med samme navn, skapt av David Szymanski. Markiplier spiller ikke bare hovedrollen i filmatiseringen, men har også skrevet og regissert den. Filmen ble distribuert helt uten Hollywood-støtte og har allerede spilt inn rundt 50 millioner dollar på verdensbasis.

Handlingen utspiller seg etter en katastrofal hendelse der stjernene og det meste av menneskeheten har forsvunnet. En straffedømt fange blir sendt ned i en liten ubåt for å utforske et mystisk blodhav på en fjern måne i håp om å finne verdifulle ressurser.

Markiplier har tidligere nevnt at han også planlegger en fysisk utgivelse på Blu-ray og DVD, som han selv har tenkt å stå for distribusjonen av.

Kommer du til å sjekke ut Iron Lung?