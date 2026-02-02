Markipliers Iron Lung gjør det bra på kino, Sam Raimis Send Help vinner helgen

HQ

Når vi våkner opp trøtte, søvndrukne øyne en mandag morgen, kan du være sikker på at noe av det første vi ser på er hvem som klarte å trekke flest folk til setene og vinne helgens kinobesøk. Filmene som lanseres i 2026 er fortsatt under oppvarming, men en rekke filmer har nylig inntatt de amerikanske kinoene i en hard kamp.

Den mest fremtredende forestillingen var Sam Raimis Send Help, som fikk 28 millioner dollar på verdensbasis (ifølge Box Office Mojo). Av denne summen ble 20 millioner dollar scoret i USA, noe som gjør det til territoriets største åpning i 2026 så langt.

Ikke langt bak var Markipliers Iron Lung. Skrekkfilmen med YouTuber-ledelsen, som ble finansiert for rundt 3 millioner dollar uten noen reell distribusjonskraft, spilte inn 17,8 millioner dollar bare i USA. Anmelderne er kanskje mindre snille mot filmen enn publikum, men det er tydelig at selv uten store studioer i ryggen kan visse navn fortsatt fylle en kino.

Apropos, nå ser vi Melania ta tredjeplassen på kinotoppen i USA. Både Iron Lung og Melania har ikke kommet på internasjonale kinoer ennå, men førstedamens dokumentarfilm klarte å håve inn 7 millioner dollar denne helgen. Det er ikke Taylor Swift-penger, men noe fikk den i hvert fall med seg hjem.