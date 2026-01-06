Marokko er en av de "mest troverdige" kandidatene til FIFA Club World Cup 2029

HQ

Marokko er for tiden vertskap for Afrikamesterskapet i fotball 2025 (som avsluttes 18. januar, og som for øyeblikket er inne i åttendedelsfinalene). I 2030 skal de arrangere FIFA World Cup sammen med Spania og Portugal. Og nå sier kilder at de kan være vertskap for FIFA Club World Cup 2029. "Ifølge flere pålitelige kilder er Marokko en av de mest troverdige kandidatene", melder RMC Sport.

Ingenting er kunngjort for øyeblikket, men det vil følge et mønster: 2025-utgaven av FIFA Club World Cup, den første under det nye formatet, som skal arrangeres hvert fjerde år, fant sted i USA ett år før de er medarrangør av FIFA World Cup. Hvis Marokko arrangerer VM for klubblag i 2029, vil det fungere som en generalprøve før VM i 2030.

"I kulissene erkjenner ulike marokkanske kilder åpent denne sterke ambisjonen for kongedømmet", skriver det franske mediet, og legger til at kongedømmet oppfyller kriteriene som trengs for konkurransen. Hvis arbeidet fortsetter som forventet, vil Hassan II Stadium i Casablanca stå ferdig til da (forventet i 2028), med en kapasitet på 115 000 tilskuere, noe som vil gjøre det til verdens største fotballstadion.

Det vil også være et steg opp sammenlignet med det nåværende Afrikamesterskapet, som arrangeres på ni stadioner med 24 lag. Klubb-VM i 2025 ble arrangert på 12 stadioner med 32 lag, og det gikk rykter om at FIFA ville øke antallet deltakende lag i turneringen.

