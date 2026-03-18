Marokko kåret til vinnere av AFCON 2025: Artikkel 82 som Senegals landslag brøt

Marokko er erklært som offisielle vinnere av Afrikamesterskapet i fotball, og Senegal er fratatt tittelen, en avgjørelse som har rystet fotballverdenen, og som Det afrikanske fotballforbundet (CAF) kunngjorde tirsdag, til millioner av menneskers store sjokk. CAFs ankenemnd avgjorde at Senegal tapte kampen da de forlot banen i protest mot en dommeravgjørelse, et straffespark i kampens siste minutter.

Etter 14 minutter kom spillerne tilbake. Den marokkanske landslagsspilleren Brahim Díaz fra Real Madrid skjøt straffen, men bommet med et berømt "panenka"-skudd, kampen gikk til overtid, og senere vant Senegal kampen med 1-0 på mål av Pepe Gueye.

Etter at resultatet ble omgjort, ble Marokko erklært som vinnere 3-0.

AFCON-reglementets artikkel 82 og 84 ble brukt for å frata Senegal tittelen

Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) anket avgjørelsen om at Senegals landslag hadde brutt artikkel 82 og 84 i reglementet for Afrikamesterskapet i fotball.

Artikkel 82 sier at "Dersom et lag av en eller annen grunn trekker seg fra konkurransen eller ikke møter til kamp, nekter å spille eller forlater banen før ordinær kampslutt uten dommerens tillatelse, skal laget anses som tapende og skal elimineres for godt fra den aktuelle konkurransen. Det samme skal gjelde for lag som tidligere er diskvalifisert etter beslutning av CAF."

Artikkel 84 lyder som følger: "Et lag som bryter bestemmelsene i artikkel 82 og 83, skal utelukkes fra konkurransen for godt. Dette laget taper sin kamp med 3-0, med mindre motstanderen har oppnådd et mer fordelaktig resultat på det tidspunktet kampen ble avbrutt, i så fall skal dette resultatet opprettholdes. Organisasjonskomiteen kan vedta ytterligere tiltak".

CAFs ankeutvalg godtok anken fra Marokko, og to måneder senere, 18. januar, sa de at "I henhold til artikkel 84 i reglementet for Afrikamesterskapet i fotball, erklæres Senegals lag for å ha tapt kampen, med et resultat på 3-0 i favør av Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF)".

Det senegalesiske fotballforbundet har naturligvis beskrevet denne avgjørelsen som "en parodi og basert på absolutt ingenting", uten juridisk grunnlag. "Forbundspresidenten vil ta kontakt med advokatene, vi vil ta kontakt med de rette myndighetene, og så vil vi gå til Idrettens voldgiftsrett, som vil komme med den endelige avgjørelsen", sier Seydou Sow, generalsekretær i SFF.