Marokko oppnår VM-historiens største seier, 16-0 over Ny-Caledonia med bruk av grønt kort

HQ

Marokkos U-17-landslag har skrevet historie ved å oppnå den største seieren noensinne i en FIFA World Cup-kamp uansett kategori, 16-0, i gruppespillet i FIFA U-17 World Cup. Dette er den største seieren noensinne i en VM-kamp i noen alderskategori, menn eller kvinner, og overgår 13-0 fra Spania til New Zealand i U-17-VM i 1997.

Denne bragden ble oppnådd takket være at Ny-Caledonia sto igjen med ni spillere etter 30 minutter. Kampen var også preget av bruken av grønt kort, et nytt system fra FIFA som først ble introdusert i U-20-VM i forrige måned (kampen som Marokko vant mot Argentina). Trenere kan bruke det to ganger i løpet av en kamp for å utfordre dommeravgjørelser og be dommeren om å vurdere en handling ved hjelp av Football Video Support (FVS), et "lettere" alternativ til VAR som skal brukes i kamper der VAR ikke er tilgjengelig.

Marokko brukte det grønne kortet her for å få dommeren til å se på en handling som resulterte i det andre røde kortet. Marokko hadde scoret tre mål før det, og scoret åtte mål jevnt fordelt på de to omgangene.

Dessverre var det ikke nok til at de matematisk kvalifiserte seg til neste runde av turneringen, og de endte på tredjeplass i gruppen bak Japan og Portugal, etter å ha tapt alle de to foregående kampene. Den gode nyheten er at i denne turneringen kvalifiserer de åtte beste tredjeplassene seg også til 32-delsfinalene, så Marokko kan fortsatt ta seg videre takket være sitt høye målsnitt.

Hva er FIFA U-17 verdensmesterskap?

FIFA U-17-VM spilles av spillere som er 17 år eller yngre, og ble første gang arrangert i 1985, og arrangeres annethvert år. Tyskland slo Frankrike i den siste utgaven i 2023, og Nigeria er det mest suksessrike laget med fem seire. 2025-utgaven arrangeres i Qatar, og utslagsrundene fortsetter fra denne måneden og frem til finalen 27. november.