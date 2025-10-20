Marokko slår Argentina i U-20-VM og sikter mot VM-gull i 2026

HQ

Marokko overrumplet Argentina, som var favoritter i U-20-VM etter å ha vunnet alle kampene og bare sluppet inn to mål i turneringen (og hadde vunnet ungdomsturneringen hele seks ganger), og vant FIFA U-20 World Cup for første gang. Et trofé som ble feiret stort i det nordafrikanske landet, med tusenvis av mennesker i gatene, ettersom det er landets største internasjonale trofé gjennom tidene, noe som bekrefter den voldsomme kvalitetsøkningen blant marokkanske spillere.

Blant dem er det to navn som kommer til å bli markante for Marokkos A-landslag i mange år fremover, Yassir Zabiri (spiss i den portugisiske klubben Famalicão), som scoret finalens to mål, og Othmane Maamma (spiss i Watord Watford). Marokko spilte sine kort godt, lot Argentina ha ballen, bygde et solid forsvar rundt keeper Ibrahim Gomis fra Olympique Marseille, og ventet på sjansene sine i kontringer.

Det er ikke tilfeldig at dette trofeet kommer fire år etter at Marokko ble nummer fire i VM 2022 (der de spilte semifinale for første gang) og vant bronse i OL i Paris 2024 etter å ha slått Egypt 6-0. Illusjonen om marokkansk fotball er på sitt høyeste, og manager Mohamed Ouahbi sa at de ikke vil vente til 2030 (hvor Marokko er medarrangør av VM sammen med Spania og Portugal), "Marokko vil prøve i 2026".