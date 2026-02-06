Marokkos landslagssjef Walid Regragui ber om avskjed etter AFCON-skuffelse

HQ

Walid Regragui, landslagssjef for Marokko, har angivelig søkt om avskjed etter skuffelsen i AFCON 2025, der de tapte 1-0 for Senegal i finalen, en kamp som ble berømt på grunn av Brahim Díaz' missede panenka-straffe og forsinkelsen forårsaket av senegalesiske spillere som nektet å spille fordi de følte seg "frarøvet".

Ifølge Morocco World News skal Regragui være "utslitt" etter en krevende turnering, og med VM 2026 som starter om noen måneder, vil ikke arbeidet stoppe. Ifølge lokale medier har det marokkanske fotballforbundet ikke akseptert hans avgang, og forsøker å overbevise ham om å bli lenger. Hvis han ender opp med å slutte, vil han sannsynligvis begynne i den saudiske proffligaen.

Regragui, som er født i Frankrike og har spilt for lag som Toulouse, AC Ajaccio, Grenoble og Racing Santander, har hatt en langt mer suksessrik trenerkarriere, der han blant annet har vunnet CAF Champions League med den marokkanske klubben Wydad AC.

Siden 2022 har han ledet det marokkanske landslaget på en fantastisk måte, med en fjerdeplass i VM i 2022 og en dominerende deltakelse i AFCON 2025 - som ble ødelagt i siste øyeblikk. Til tross for mangelen på titler har Marokko vokst frem som en av nasjonene man bør følge med på i sommerens VM.