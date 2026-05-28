Marokkos landslagstrener tar ut mange spillere fra diasporaen til Atlas Lions' VM-tropp

Marokko blir en av nasjonene man må følge med på under VM 2026, etter at Atlas Lions har tatt seg til en historisk semifinale i 2022-utgaven i Qatar. Det vil også følge etter det nylige Afrikamesterskapet i fotball 2025, som de (i hvert fall foreløpig) er de offisielle vinnerne av etter at Senegal ble diskvalifisert fra finalen, flere måneder etter å ha vunnet kampen.

Treneren Mohamed Ouahbi, som ble ansatt i mars etter at Walid Regragui trakk seg etter skuffelsen i AFCON-finalen(han trakk seg før han visste at Senegal ville bli diskvalifisert og Marokko ville bli kåret til vinner), har offentliggjort troppen til det marokkanske landslaget til VM 2026, med ni spillere som er tilbake fra 2022-laget, inkludert stjernen Achraf Hakimi fra Paris Saint-Germain.

Mange av spillerne er også fra Marokkos diaspora i Europa, og mange av dem er født i andre land og kun knyttet til Marokko gjennom foreldre eller besteforeldre (inkludert Ouahi selv, som er født i Belgia, eller Hakimi og Brahim Díaz, som er født i Spania). Tre av dem har fått godkjent sitt statsborgerskapsbytte av FIFA i løpet av de siste ni månedene: Issa Diop (Fulham), Anass Salah-Eddine (PSV) og Ayyoub Bouaddi (Lille).

Marokkos landslagstropp til VM 2026:

Målvakter:



Yassine Bounou (Al-Hilal)



Munir El Kajoui (RS Berkane)



Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)



Forsvarsspillere



Noussair Mazraoui (Manchester United)



Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)



Youssef Belammari (Al Ahly)



Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)



Zakaria El Ouahdi (Genk)



Nayef Aguerd (Marseille)



Chadi Riad (Crystal Palace)



Redouane Halhal (Mechelen)



Issa Diop (Fulham)



Midtbanespillere



Samir El Mourabet (Strasbourg)



Ayyoub Bouaddi (Lille)



Neil El Aynaoui (Roma)



Sofyan Amrabat (Real Betis)



Azzedine Ounahi (Girona)



Bilal El Khannouss (Stuttgart)



Ismael Saibari (PSV Eindhoven)



Angripere



Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)



Chemsdine Talbi (Sunderland)



Soufiane Rahimi (Al Ain)



Ayoub El Kaabi (Olympiakos)



Brahim Diaz (Real Madrid)



Gessime Yassine (Strasbourg)



Ayoube Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

