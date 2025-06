Maroon 5 annonserer sitt åttende album og planlegger turné til høsten

HQ

Popbandet Maroon 5 har vært litt stille de siste årene, for etter at de debuterte med et nytt album i 2021, har vi ventet på mer musikk fra gruppen. Nå vil dette snart bli en realitet ettersom bandets åttende album nettopp har blitt annonsert, og dette er kjent som Love Is Like og skal slippes så snart som 15. august.

Albumet ble bekreftet av Maroon 5 i et nytt innlegg på sosiale medier, hvor bandet til og med bekreftet at de vil feire ankomsten med en turné over hele USA i høst. For øyeblikket er 23 konserter planlagt, med den første i Phoenix, Arizona den 6. oktober.

Men dette er ikke alt. Som en forsmak på hva som kommer, har en av de nye låtene kommet: All Night er nå ute, og vil snart bli etterfulgt av musikkvideoen den 27. juni kl. 17:00 BST/6:00 CEST.

Dette er en annonse: