Márquez-brødrene fortsetter å regjere MotoGP-mesterskapet: Konkurransene blir til søskenrivalisering

To løp inn i MotoGP-sesongen, og det begynner å føles som et familieanliggende: Márquez-brødrene, Marc og Álex, dominerer motorsykkelkonkurransen med lite press fra de andre toppførerne. Francesco Bagnaia, som har vunnet to MotoGP-titler på rad, endte på fjerdeplass i Argentinas GP, mens Jorge Martín, fjorårets mester, fortsatt er savnet på grunn av en ulykke.

I mellomtiden ble de to øverste plassene gjentatt fra det første løpet: Marc Márquez på førsteplass og Álex Márquez på andreplass. For to uker siden var det oppsiktsvekkende at to brødre sto øverst på pallen for første gang i en motorsykkelkonkurranse. Nå begynner det å føles som vanlig, og Marc sa etter løpet at hans yngre bror er hovedmotstanderen til tittelen, og Bagnaia innrømmet overlegenheten til den syvdobbelte verdensmesteren Marc ved å si at han lett kunne ha overgått dem alle i 5 sekunder.

For å sette det hele litt i sammenheng: Marc Márquez (1993) er for MotoGP det samme som Lewis Hamilton var for Formel 1: dominerende, nesten urørlig i mange år, men de siste årene har han blitt degradert av nye og yngre førere. Marc vant MotoGP-tittelen syv ganger fra 2013 til 2019, men han ser ut til å være tilbake og sterkere enn noen gang. I mellomtiden er hans yngre bror Álex (1996), selv om han ikke har hatt like stor suksess (han har vunnet to VM-titler, men i Moto3 og Moto2), nå, med Marcs ord, hovedkandidaten til tittelen.

Marc, for Ducati Lenovo, vinner av de to løpene samt de to sprintene, har 74 poeng, og strekker avstanden fra Álex fra Gresini (58) og etterfulgt av Bagnaia (43) og Franco Morbidelli, som tok bronsen i Argentina forrige helg. Neste GP er om to uker, 30. mars, i Austin, Texas.