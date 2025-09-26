Marquinhos er den siste i rekken av skader i PSG før kampen mot Barcelona

HQ

Paris Saint-German feirer den nylige Ballon d'Or-seieren til Ousmane Dembélé, som fikk prisen da han var skadet og gikk glipp av Classique mot Marseille som fant sted på samme tid. PSG tapte den kampen og mistet ledelsen i Ligue 1. Den franske mesteren kan ikke slappe av, spesielt ikke med det urovekkende antallet skadde spillere rett før en veldig viktig kamp, et besøk til Barcelona i Champions League, onsdag 1. oktober.

Marquinhos, PSG-kapteinen, er den siste som har falt ut av Luis Enriques tropp. Pariserklubben kunngjorde i dag at den brasilianske midtstopperen har pådratt seg en skade i quadriceps i venstre bein. Han går glipp av kampen mot Auxerre i morgen, og vil være ute i "flere" uker.

Luis Enrique kan ikke regne med Ousmane Dembélé og Désiré Doué, som fortsatt er skadet. João Neves er også skadet, men er den eneste som fortsatt har en viss sjanse til å bli frisk i tide til Barcelona. Det lokale laget på Champions League-kampen vil imidlertid også ha fornuftige uttak: Raphinha og keeper Joan García har begge blitt skadet i løpet av de siste timene.