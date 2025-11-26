Marquinhos feirer 500 kamper for Paris Saint-Germain i kveld, noe som nesten er rekord i Frankrike

HQ

Paris Saint-Germain møter Tottenham i Champions League i kveld, og det blir en helt spesiell kamp for kaptein Marquinhos, som feirer sin 500. kamp for PSG. Brasilianeren kom til klubben sommeren 2013 i en alder av 19 år, og kom da fra én sesong i AS Roma. Han er nå 31 år, har vært kaptein siden han tok over for Thiago Silva i 2020, og etter flere år med tilsynelatende endeløse skuffelser løftet han endelig Champions League-trofeet i fjor.

Zoumana Camara, hans tidligere lagkamerat i PSG frem til 2015 og som senere ble assistenttrener for PSG og nå leder Montpellier, sa at Marquinhos er en eksemplarisk kaptein, "noe som betyr at han ikke trenger å snakke så mye, men vi ser hvordan han oppfører seg hver dag, hvordan han dyrker disiplin. Med tiden snakker han selvfølgelig også, han er i stand til å gjøre sin stemme hørt" (via RMC Sport).

Med 500 kamper for samme klubb er han bare slått av Steve Mandana (613 kamper for Olympique de Marseille) og Nicolas Seue (520 kamper for Caen) i rangeringen over de mest lojale spillerne i fransk fotball. I PSG ble rekorden for flest kamper holdt av Jean-Marc Pilorget (435 kamper).

Han er fortsatt langt unna Leo Messi (778 kamper for Barcelona), Thomas Müller (756 kamper for Bayern München) og Sergio Busquets (722 kamper for Barcelona), men det er ingen tegn til at han ønsker å forlate klubben nå som de endelig har vunnet Champions League.