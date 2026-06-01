Marquinhos forklarer hva han sa til Gabriel Magalhães, som bommet på det siste straffesparket i finalen mellom PSG og Arsenal

Gabriel Magalhães sto bak det siste straffesparket i Champions League-finalen mellom Paris Saint-Germain og Arsenal på lørdag, og hans miss, etter Eberechi Ezes miss, betydde at det engelske laget tapte finalen og PSG vant tittelen på rad, til tross for at David Raya stoppet Nuno Mendes' skudd. Og en omfavnelse mellom ham og PSGs kaptein Marquinhos ble et av kampens mest ikoniske og emosjonelle bilder.

I stedet for å feire sammen med lagkameratene, gikk Marquinhos rett for å omfavne sin landsmann, venn og lagkamerat på landslaget: en lang omfavnelse da Gabriel var fortvilet etter feilen sin.

Reaksjonen var så rå (og sjelden) at til og med en linjedommer gjorde en gest mot PSG-kapteinen da han så ham nærme seg sin rival, kanskje i frykt for at han skulle gjøre narr av ham. Andre Arsenal-spillere sluttet seg til omfavnelsen av forsvarsspilleren.

Hva Marquinhos sa til Gabriel etter å ha bommet på den siste straffen

Marquinhos avslørte senere hva han sa til Gabriel i øyeblikket, ettersom han vet nøyaktig hvordan det føles: Marquinhos bommet på den siste straffen mot Kroatia som sendte dem ut av VM 2022. "Jeg sa til ham at jeg har vært gjennom dette øyeblikket, og at jeg vet hvor vanskelig det er, men at han kan komme tilbake fra det."

"Gabriel ønsket virkelig å vinne denne tittelen og hadde alt presset på seg, vel vitende om at hvis han bommet, ville den drømmen være borte for ham og vi ville bli mestere", forklarte Marquinhos. "Så jeg ville bare ta noen minutter av feiringen for å reservere denne tiden til ham, for å gi ham en klem og ønske ham god bedring."

"Gabriel har spilt en fantastisk sesong for Arsenal, bevist at han er en av de beste forsvarsspillerne i verden og vist alle at han er en stor spiller. Han fortjente ikke å ha all den vekten, det øyeblikket av nederlag, på sine skuldre. Og i Brasil trenger vi ham til VM."