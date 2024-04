Det er så uendelig lett å avskrive Playdate som en irrelevant dings, nok en såkalt "walled garden" som markedsføres på grunnlag av at den er en tilsiktet anakronisme som går tom for spill raskere enn du kan si "hipster". Det kan godt hende at Panic s unike Game Boy-lignende håndholdte konsoll til syvende og sist vil mislykkes, men så langt peker tegnene i en annen retning, ettersom Panic selger dem raskere enn de klarer å lage dem, og de har til og med klart å tiltrekke seg noen ganske store utviklere.

HQ

Blant disse er Lucas Pope, som du kanskje kjenner som mannen bak Papers, Please og Return of the Obrah Dinn - indiespill, ja, men høyprofilerte spill som utvilsomt har skapt overskrifter, anmeldelser og publisitet i viktige medier og blant spillpublikummet generelt. Hans nyeste spill er direkte eksklusivt på Playdate. Det heter Mars After Midnight, og selv om det er tilsiktet enkelt, slik alle Playdate -spill er, er det absolutt verdt hypen.

Det er verdt å lese vår Playdate anmeldelse for å bli litt mer bevisst på begrensningene i selve formen. Dette er enkle små spill, men Pope finner likevel en måte å introdusere det bisarre, det innovative og det sjarmerende på. Det korte av det lange er at du er arrangør og dørvakt for en rekke støttegrupper på Mars. Det er den fine kolonien der de rike bor, og så er det slummen, og det er her du skal hjelpe marsboerne med å komme sammen og finne felles grunn ved å organisere ulike møter for innbyggerne. Enøyde marsboere kan ha behov for å snakke sammen og utveksle erfaringer - vel, du organiserer et møte, setter frem forfriskninger og sørger til slutt for at det bare er de med ett øye som slipper gjennom døren. Etter hvert som kvelden skrider frem, er det bare å åpne det lille kikkhullet på døren, identifisere de riktige gjestene og sørge for forfriskninger. Du tjener litt penger som du kan bruke til å arrangere nye møter, annonsere dem i de riktige nabolagene og kjøpe nye gadgets som hjelper deg med å skille ut de virkelige gjestene.

Det er en bisarr, men mekanisk enkel idé, og bortsett fra noen få oppgraderinger her og der, endrer ikke spillet seg mye i løpet av de timene du bruker på det. Det er alltid lett å plukke opp, og på samme måte som Snake var på Nokia-mobiler for mange år siden, er det også vanskelig å legge fra seg.

Dette er en annonse:

Playdate har ingen farger, men Pope får hvert eneste miljø til å ose av personlighet takket være bisarre figurmodeller og fantastisk koreografi og design. På samme måte som Pixar ofte klarer å vekke et sted til live med relativt få etableringsbilder, lever du deg raskt inn i rollen som... ja, arrangøren av støttegruppemøtene i en koloni på Mars.

Det er en enkel spillsløyfe, ingen tvil om det. Du setter opp neste kvelds møte, velger hvilke soner du vil annonsere det i for å sikre at de riktige gjestene dukker opp, velger forfriskninger, og så er det bare å slippe inn de riktige personene, Papers, Please style. Men hvis det er noe Playdate viser, så er det at det går an å finne på spennende spillstrukturer som samtidig er enkle, spesielt hvis de er lette å ta i bruk og lette å legge fra seg. Pope klarer det her med finesse, så selv om spillet egentlig ikke gjør så mye mer enn det du får se i løpet av de første fem minuttene, er det egentlig ikke nødvendig.

Og så igjen. Jeg kunne kanskje ha ønsket meg et enkelt lag med mer interaksjon. Kanskje det hadde vært spennende å måtte innrede rommet på en bestemt måte avhengig av hvilke gjester som kommer den kvelden, eller kanskje det også kunne vært en del av den vanlige loopen å kjøpe og vedlikeholde. Jeg ber ikke nødvendigvis om mer innhold for innholdets skyld, men det er litt vel mye.

Dette er en annonse:

Jeg skal spille mer på Playdate, og jeg gleder meg til det etter å ha satt tennene i Mars After Midnight. I tillegg er dette et bevis på Popes dyktighet, for selv om utviklingen av Playdate handler om kreativitet innenfor begrensede rammer, er talentet hans så lett å se her.