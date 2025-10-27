Mars Attacks! var "opprinnelig ment å være stop-motion, men endte opp med å bli en CG-film"

Da vi nylig besøkte San Diego Comic Con Malaga, hadde vi gleden av å snakke med folk fra hele underholdningsbransjen. En av dem var Ian MacKinnon, kjent for å være medstifter av MacKinnon & Saunders, et Manchester-basert animasjonsstudio som har bidratt til å skape noen av de mest ikoniske og fantastiske filmene og seriene i nyere tid.

Fra Guillermo Del Toros Pinocchio og Tim Burtons Corpse Bride, til Wes Andersons Fantastic Mr. Fox og Bob the Builder, MacKinnon & Saunders var til og med med på å lage den ikoniske Mars Attacks! Da MacKinnon snakket om den berømte filmen, nevnte han til og med at det CG-baserte sluttproduktet ikke alltid var planen, ettersom animasjonsstudioet skapte alle slags stop-motion-dukker til filmen før en annen kreativ retning ble valgt.

"Vi jobbet opprinnelig med Mars Attacks! sammen med Tim Burton, jeg vet at det er 30 år siden, og det var opprinnelig ment å være en stop-motion-film, men det endte opp med å bli en CG-film", forklarte MacKinnon. "Men vi designet den som stop-motion, og vi skapte dukkene til den."

MacKinnon fortsatte: "Men for 30 år siden trodde folk at stop motion ville forsvinne, og jeg tror at etter hvert som årene har gått, setter folk nå pris på at 2D-animasjon fortsatt er veldig viktig, at håndtegnet animasjon er så viktig, og at 3D-CGI og stop motion kan leve godt sammen. Mange av prosjektene vi gjør nå, er en blanding av live-action og animasjon. Så vi velger bare riktig medium til riktig prosjekt."

I det fullstendige intervjuet med MacKinnon, som du kan se nedenfor, diskuterte han også hvor viktig det er å beholde den håndlagde følelsen for stop motion-prosjekter, og hvordan hvert sett er skreddersydd til regissøren som står ved roret.