Mars Attracts får en ny trailer for å feire lanseringen av Early Access

Mars AttractsTemapark-simulatoren , som er hentet fra verdenen til kultklassikeren Mars Attacks, ble tidligere denne uken lansert i Early Access på Steam. For å feire lanseringen har Outlier vist frem en ny trailer, som gir oss et innblikk i hvordan vi kan drive parkene våre fulle av slaver.

Mars Attracts Outlier dropper ideen om at alle skal være lykkelige i en fornøyelsespark. Menneskene dine har blitt bortført fra jorden for å være en del av det marsboerne ser på som et slags freakshow. Du kan torturere dem som du vil, noe som absolutt gir en kreativ vri på managementsimulatorer.

Menneskene kan likevel vise seg å være et problem, spesielt hvis innhegningene deres ikke er skreddersydd til deres behov og spesialiteter. Hold dem i sjakk, ellers risikerer du et opprør i miniatyr på Mars. Sjekk ut mer av spillet i traileren nedenfor: