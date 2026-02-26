PlayStation Plus-spillene i mars inkluderer monster-drap, golf og slimoppdrett

HQ

Leter du etter noen nye spill å spille i mars? Hvis du har et PlayStation Plus-abonnement, selv bare et grunnleggende Essential-abonnement, kan du snart laste ned fire spill via tjenesten.

Etter en anstendig februar har mars PS Plus-spill blitt avslørt, og det er ganske mange lovende prosjekter som har gjort kuttet.

For det første kan alle som er interessert i å slå linkene laste ned PGA Tour 2K25, men hvis det er for tregt for deg, er kanskje Monster Hunter Rise bedre egnet. Ellers kan du slappe av og nyte det enkle livet i Slime Rancher 2, eller dra til et fantasiland og oppleve The Elder Scrolls Online sin Gold Road Collection.

Det er selvsagt en ganske variert liste over spill som tilbys i mars, og alle kan du legge til i samlingen din fra 3. mars. Før den datoen, ikke glem å få tak i februar-spillene, som forblir tilgjengelige i noen dager til.