Marseille-manager forsvarer Mason Greenwood i hans første kamp i England etter voldtektsanklager

Mason Greenwood, den tidligere Manchester United-stjernen som ble suspendert og i praksis utvist fra engelsk fotball etter anklagene om seksuelle overgrep, returnerer til England tirsdag for en Champions League-kamp mellom Olympique Marseille, Greenwoods lag siden 2024, og Newcastle.

Roberto De Zerbi, Marseilles manager, forsvarte spilleren på pressekonferansen mandag: "Jeg blander meg ikke inn i private saker. Jeg vet bare at Mason er en god gutt", sa den italienske manageren, som tidligere har vært i Brighton. "Han betalte dyrt for det som skjedde, og han har funnet det miljøet han trengte her" (via France24).

De Zerbi sier Greenwood er en annen enn det som blir beskrevet (i pressen), spesielt i England, og berømmer spilleren sin: "Ikke fortell ham for mye, ikke skriv det ned for mye, men jeg synes virkelig han er i ferd med å bli en komplett spiller."

Mason Greenwood er toppscorer i Frankrike denne sesongen

Mason Greenwood scoret 22 mål og leverte 6 målgivende pasninger forrige sesong, men han er i ferd med å overgå seg selv. Denne sesongen har han allerede scoret 11 mål for Marseille, blitt toppscorer i Ligue 1 og plassert seg på andreplass, to poeng bak PSG. De trenger imidlertid desperat en seier i Champions League, etter bare å ha vunnet tre av 12 poeng.

Det gjenstår å se hvordan de engelske fansen vil reagere når de ser Greenwood. Siktelsen mot ham ble frafalt i februar 2023 på grunn av "nytt materiale som kom frem", ett år etter at han ble arrestert og løslatt mot kausjon, suspendert fra Manchester United og fjernet fra FIFA-kamper. Men den engelske opinionen har ikke glemt alvoret i anklagene mot ham, i motsetning til i Frankrike, der det ikke ser ut til å være et tema for de fleste fans, spesielt i Marseille.