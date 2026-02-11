Marseille-manager Roberto De Zerbi forlater jobben frivillig etter 5-0-tap i Le Classsique

HQ

Roberto De Zerbi, den italienske manageren som ble ansatt i Marseille i juni 2024, har forlatt sin rolle som hovedtrener få dager etter 5-0-tapet for Paris Saint-Germain i Ligue 1, Le Classique i fransk fotball, som ødela alt håp for Marseille om å kjempe om ligatittelen.

"Olympique de Marseille og Roberto De Zerbi, trener for førstelaget, har kunngjort at de avslutter samarbeidet etter gjensidig avtale," sier Marseille i en uttalelse.

"Etter diskusjoner mellom alle interessenter i klubbens ledelse - eieren, presidenten, fotballdirektøren og treneren - ble det besluttet å gjøre en endring ved roret på førstelaget. Dette var en vanskelig kollektiv beslutning, som ble tatt etter nøye overveielse i klubbens beste interesse, for å svare på de sportslige utfordringene på slutten av sesongen."

Marseille ligger fortsatt på fjerdeplass i Ligue 1, med 39 poeng, 12 bak PSG (51 poeng), som nylig tok tilbake førsteplassen fra Lens (49 poeng). Et ustoppelig Lyon har klatret opp til tredjeplass med 42 poeng.

Marseille ble også eliminert fra Champions League, og avsluttet ligafasen med bare 9 poeng, takket være Benficas målvakts heroiske mål i siste minutt mot Real Madrid. Benfica og Bodo/Glimt kvalifiserte seg til sluttspillet med ni poeng, men et overlegent målsnitt på -2 og -1... mens Marseille hadde -3.