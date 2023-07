Marshall Major IV lover over 80 timers trådløs spilletid.

HQ

Hvis du har vært på jakt etter et par nye hodetelefoner, har vi kanskje løsningen for deg. Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i Marshall Major IV, en lydenhet som kan skryte av det ikoniske navnet og lover ikonisk lyd.

Disse hodetelefonene sies å ha over 80 timers trådløs spilletid, samtidig som de har en ny ergonomisk design som skal gjøre dem mer komfortable. De leveres også med spesialtilpassede dynamiske drivere som kan levere et bredt spekter av lydprofiler.

Se Quick Look nedenfor for å få et innblikk i Marshall Major IV fra vår egen Magnus.