Vi har vært ganske begeistret for Marshall's Major -serie fra starten av, og det er ganske tydelig å se at denne entusiasmen også kan spores blant den generelle befolkningen, der Majors ofte støtes på i den urbane villmarken. Igjen er det en ganske god grunn til dette. For £130 får du mye for pengene, mye funksjonalitet, mye fingerferdighet og et design som skiller seg ut - det er "hele pakken", for å si det sånn.

Nå har det kommet en ny versjon, Major V, som først og fremst øker batterilevetiden til 100 timer på en enkelt lading, men som også gir mer fleksibilitet til hele enheten og endelig lar deg tilpasse de fysiske knappene på en kopp. La oss være ærlige her; Major IV er fortsatt en god deal, og hvis du kan få dem betydelig billigere, er det et fabelaktig, allsidig hodesett for pengene, men det er fortsatt mye å like her.

Marshall Major V beholder samme form og identitet som sine forgjengere. Det er fortsatt et relativt plassbesparende, fleksibelt on-ear-hodesett som nå kan brettes helt sammen slik at det får plass i en jakkelomme. Det er pakket inn i kunstskinn med Marshall s ikoniske logo på sidene, og oser fortsatt av rockabilly-vibber som ikke bare føles godt å ta på og ha på seg, men som også har en tydelig visuell identitet. For å si det enkelt: Dette er et pent headset, og det har langt mer å by på enn de fleste andre i denne prisklassen.

Internt har vi 40 mm dynamiske drivere som leverer i frekvensområdet 20 Hz-20 kHz. Det er litt smalt sammenlignet med de store gutta, men for on-ear-hodetelefoner er det helt greit, og Marshall's varmesignatur er fremdeles ganske utmerket, så vi tror ikke du vil synes at kapasiteten i seg selv er utilstrekkelig. De støtter Bluetooth 5.3 og kan spille av litt dypere kodeker som AAC, LC3 og SBC. I tillegg er det også flerpunktstilkobling.

Gjennom den oppgraderte appen kan du ikke bare gjøre EQ-innstillinger, men også tilpasse knappene. M-knappen kan for eksempel bli Google Assistant eller bytte til en bestemt forhåndsinnstilling. Den lille styrespaken kan også tilpasses, og kan allerede brukes til å få tilgang til nesten alle funksjoner du trenger.

Det finnes en jack-inngang hvis du vil lytte analogt, og det er til og med trådløs lading som støtter den vanlige Qi-standarden, slik at du kan balansere dem på én kopp og lade dem på den måten. Det er mye funksjonalitet for pengene, spesielt med tanke på at de direkte konkurrentene fra SACKit, Jabra, Sony og Beats alle er dyrere.

Igjen, du kan fortsatt med rette kjøpe en Marshall Major IV, men Major -serien generelt er en serie bunnsolide hodesett med masse personlighet og funksjonalitet.

