Marshall Monitor III A.N.C.

For meg selv er Marshall først og fremst forbundet med de ikoniske gitarforsterkerne deres, og den gylne logoen representerer en spesiell lyd for mange gitarister. Siden 2012 har Zound Industries bygget en hel haug med lydutstyr på lisens fra Marshall, og i fjor kjøpte de familiebedriften i en høyt profilert avtale. Det er en veldig spennende utvikling for oss som liker produktene deres, og nå lanserer de oppfølgeren til Monitor II A.N.C., som de har valgt å kalle Monitor III A.N.C.

I en reklamekampanje med Green Day frontfigur Billie Joe Armstrong har de gått sammen om å feire lanseringen av disse nye hodetelefonene, som ifølge pressemeldingen er designet for ekte musikkelskere og som tilbyr aktiv støyreduksjon med 70 timers batteritid og romlig lyd med tilpasningsmuligheter. De har altså mer enn doblet batterilevetiden sammenlignet med den forrige modellen, og min første tanke er: Hvordan har de klart det? Monitor III ser nøyaktig like stor ut som den forrige modellen. Dette har de oppnådd ved å bruke to batterier, ett i hver ørekopp, og dermed øke batterilevetiden uten å påvirke verken vekten eller størrelsen på hodetelefonene.

De har til og med klart å redusere vekten med ytterligere 60 gram. En stor del av den nye, fantastiske vektreduksjonen skyldes at hodebøylen har blitt redesignet for å fordele vekten bedre over hele hodeskallen. For en som misliker for mye trykk på hodeskallen kan jeg bare si meg enig i at de har lykkes veldig godt, for under lange økter merker jeg knapt hodetelefonene på hodet. Monitor III hviler også komfortabelt rundt ørene, og det er tydelig at ingeniørene har fokusert mye på å finne et materiale som sitter tett selv når du er ute og går, for å redusere støy utenfra som sniker seg inn og for å optimalisere den aktive støydempingen. Jeg tror de har lyktes med det, for støyreduksjonen er helt strålende. Her slår Marshall plutselig stort sett alle konkurrenter, muligens med unntak av Sony og Bose.

Jeg liker virkelig designet på Monitor III A.N.C., da det umiddelbart er tydelig at det er en Marshall-hodetelefon med alle de små detaljene fra deres ikoniske gitarforsterkere. Byggekvaliteten føles god, og du kan bøye og vri hodetelefonene uten problemer. De er også designet for å kunne brettes sammen og enkelt pakkes ned i et etui, som også er intuitivt utformet med rød fløyel på innsiden og en matt, svart skinnfinish på utsiden, noe som får det til å føles som et gammelt, stilig gitarkoffert. På en av koppene er det en multifunksjonsknapp som du bruker til å styre volumet, bytte sang og spille av/pause. Den er veldig lett å finne og enklere å bruke, siden de to knappene er smart plassert på hver side av hodesettet, der den ene er for å justere støydempingsmodusen og den andre er programmerbar med mobilappen, slik at du kan få den til å gjøre hva du vil.

Som jeg skrev tidligere, har Marshall oppdatert det akustiske designet, og det gjelder også inne i koppene for å forbedre lyden og få en dypere lydprofil som er mer detaljert og velbalansert. Det lykkes de ganske godt med, men jeg synes det blir litt for rotete og det mangler litt varme i mellomtonen. Bassen er absolutt stram, rask og har god tilstedeværelse uten å overdøve resten av lydbildet, og diskanten er ikke for kraftig eller hard, men har en høy oppløsning og veldig god kontroll. Hele profilen er likevel for rotete etter min smak, og jeg tror det kan ha å gjøre med arven som Marshall bringer med seg om at det skal være rockefokusert og kaotisk. Sammenligner du Monitor III med for eksempel Sennheiser Momentum 4 har den tyske modellen en enda varmere og fyldigere lyd med mer kropp og litt bedre timing, og tar du PX7-S2E fra Bowers & Wilkins, er det mye varme i mellomtonen og en utrolig detaljrikdom over hele lydprofilen. Marshall går ikke hele veien her, men det er likevel mye å like.

De benytter Marshalls nye Soundstage-teknologi der du skal kunne stille inn hvor potent den romlige lyden skal være, og selvfølgelig vil det være en liten forskjell med denne funksjonen i gang ved at det høres litt mer ut som om en musiker står der i rommet sammen med deg. Jeg tror det samme gjelder for deres Adaptive Loudness hvor forskjellen er veldig liten sammenlignet med om den er slått av.

Det er ingen tvil om at Monitor III A.N.C. er en klar oppdatering i forhold til forgjengeren, og spesielt når det gjelder batterilevetiden, som med 70 timer med støyreduksjon aktivert er ekstremt imponerende. Komforten er utmerket, og det veldesignede etuiet er kompakt og svært slitesterkt. Samtalekvaliteten er akseptabel, og den aktive støykanselleringen er fenomenal. Lydmessig tror jeg disse hodetelefonene vil passe de som elsker AirPods og AirPods Max mer enn de passer min personlige smak, for selv om lyden er god (ingen tvil om det) har Marshall vært nøye med å bygge inn en viss form for tuning i karakteren her, noe jeg tror vil appellere til en viss fanbase. For min del er det litt for rotete og kaotisk til å skille seg ut fra resten.