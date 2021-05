Marsupilami: Hoobadventure annonsert av Microids

Microids jobber for øyeblikket med det lekre Asterix & Obelix: Slap Them All, men de har tydeligvis flere planer for spill basert på fransk-belgiske serier. Nå har de annonsert Marsupilami: Hoobadventure, utviklet av Ocellus Studio, der vi får spille som tre ulike Marsupilamis: Hope, Punch og Twister.

Det ser ut til å være et ganske tradisjonelt 2,5D-plattformspill. Og vi får blant annet besøke steder som "Palombian-jungelen, en kystby og et forlatt tempel", mens vi leter etter skjulte fjær og hemmelige dojoer.

Marsupilami (kjent som Spiralis her til lands) ble skapt av den belgiske tegneserieartisten André Franquin tilbake i 1952, og det har blitt sluppet spill basert på denne karakteren tidligere, som Marsupilami til Mega Drive i 1995. Se de første skjermbildene fra det nye spillet nedenfor.

Marsupilami: Hoobadventure slippes den 16. november til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.