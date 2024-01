Martha is Dead skal bli spillefilm

I 2022 kunne fans av skrekksjangeren kjenne på skrekken og angsten i Martha is Dead, et narrativt eventyr som utspiller seg i Toscana sommeren 1944. I den LKA-utviklede tittelen fulgte vi Giulia, en ung italiensk jente som etterforsket tvillingsøsteren Marthas død mens hun dokumenterte prosessen med et kamera og levde i frykt for at krigen skulle komme rett utenfor døren.

Spillet bød på en sterk historie og en ultrarealistisk utforming av miljøer og karaktermodellering (for ikke å snakke om de urovekkende voldsscenene), men var noe skuffende når det gjaldt det tekniske. Disse problemene kan imidlertid løses i en filmatisering, og det er nettopp det studioet og det svenske produksjonsselskapet Studios Extraordinaires nettopp har annonsert.

Martha is Dead skal nemlig filmatiseres. Prosjektet skal regisseres av Andreas Troedsson og André Hedetoft i fellesskap, og sistnevnte skal også skrive manus. Filmatiseringen av Martha is Dead utvikles i nært samarbeid med Luca Dalcò, grunnlegger og regissør av LKA og skaperen av spillet.

"Hvert eneste element i 'Martha Is Dead' ble skapt med ekstraordinær presisjon og omhu. Fortellingens kompleksitet ble nøye planlagt, visualisert og til og med formet med tanke på filmisk kvalitet", sier Luca Dalcò. "Det er en drøm som går i oppfyllelse når dette nå blir til film."

Det er foreløpig ikke fastsatt noe lanseringsvindu for Martha is Dead-filmen, men vi holder utkikk etter mer informasjon.