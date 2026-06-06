Martha is Dead skaperen, LKA, utvider sitt skrekkunivers med When Sirens Fall Silent i 2027

Utvikleren LKA vil snart utvide sitt "LKA Universe", den bredere skrekksagaen som inkluderer de tidligere prosjektene Martha is Dead og The Town of Light. Dette vil skje så snart som neste år, da prosjektet kjent som When Sirens Fall Silent vil lande på PC i 2027.

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When Sirens Fall Silent er en etterforskende psykologisk thriller med en forgrenende fortelling og flere avslutninger, som alle følger en karakter som heter Mila, en politikvinne i 1990-tallets Italia, som begynner å undersøke en rekke kidnappinger, drap, traumer og en merkelig skikkelse kalt The Man. Hvorfor, spør du kanskje? For å finne ut hva som skjer, hvem denne personen er, og hvordan hun kan sette en stopper for brutaliteten.

When Sirens Fall Silent er et ambisiøst prosjekt som tilbyr full ansikts- og bevegelsesopptak for karakterene i tillegg til komplette stemmebrukssystemer, og det ser ut til å bli et ganske ambisiøst prosjekt som også inkluderer miljøgåter, en fortelling med flere lag, karakterintervjuer og mer.

Som nevnt ovenfor vil When Sirens Fall Silent lanseres i 2027 på PC, og du kan se en haug med bilder av spillet nedenfor som erter dets ganske imponerende ambisjoner.