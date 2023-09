Martin Campbell tvilte først på Daniel Craig som James Bond.

HQ

I over 15 år spilte Daniel Craig den verdensberømte agenten 007. Skuespilleren spilte inn fem filmer, hvorav den første var Casino Royale. Akkurat nå spekuleres det mye i hvem som skal ta over etter Craig, og selv før Craig selv ble castet, var det en tøff jobb å finne den rette personen. I et intervju innrømmer regissøren av Casino Royale, Martin Campbell, at han tvilte på Daniel Craig på grunn av utseendet hans.

Min eneste betenkelighet med Daniel... han var virkelig en ypperlig skuespiller, det er det ingen tvil om... det var det faktum at folk som Sean Connery, Roger Moore og Pierce Brosnan alle var Bonds med tradisjonelt utseende. Alle var kjekke, sexy, veldig attraktive for kvinner og så videre. Daniel var åpenbart tøffere og tøffere, men han var ikke en tradisjonell kjekk fyr. Så jeg tenkte litt på det, og bortsett fra det var det absolutt alltid ham.

Synes du Daniel Craig er en god James Bond?