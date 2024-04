Martin Lawrence ønsket seg Eddie Murphy som partner i Bad Boys

HQ

Alle vi som har sett Bad Boys-filmene i årenes løp, har vel alle tenkt at Will Smith og Martin Lawrence er det perfekte radarparet som har god kjemi sammen. Men Martin Lawrence avslører nå at han opprinnelig hadde en helt annen skuespiller i tankene til Bad Boys-filmen, nemlig ingen ringere enn Eddie Murphy. Martin Lawrence sa følgende (via CinemaBlend) :

"Jeg hadde en avtale med Sony, og dette var en film de tok med til meg for å se om jeg ville gjøre den, og jeg måtte bare finne en partner å gjøre den med. Og jeg vurderte å gjøre den med Eddie Murphy og alt det der, men han koster for mye."

Men i stedet ble han introdusert for Will Smith og ombestemte seg.

"Men jeg valgte riktig person, for det var søsteren min som sa til meg at jeg burde gjøre det med Will. To sitcom-stjerner som møtes på det store lerretet, det kan bli noe helt spesielt. Så jeg og Will spiste middag sammen, og etter fem minutters samtale med Will innså jeg at han er verdens beste selger. Så jeg kunne ikke si nei, og siden har det bare vært Bad Boys."

I ettertid viser det seg at det var et godt valg, for de er som skapt for hverandre i Bad Boys-filmene. Og med tanke på at Lawrence datter og Murphys sønn snart skal gifta seg så kommer de til å få nok med tid til å tillbringa Og med tanke på at Lawrences datter og Murphys sønn snart skal gifte seg, har de nok av tid til å tilbringe sammen som det er, for eksempel å bli enige om hvem som skal betale for hele festen. Den kommende filmen Bad Boys: Ride or Die har premiere 7. juni.