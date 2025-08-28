Martin Luther Kings "Jeg har en drøm"-tale markerer 68-årsjubileum

HQ

Jeg har en drøm om at mine fire små barn en dag skal leve i en nasjon der de ikke blir bedømt etter hudfarge, men etter innholdet i deres karakter.

Siste nytt om USA . I dag er det mer enn seks tiår siden Martin Luther King Jr. sto ved Lincoln Memorial og holdt sin "I Have a Dream"-tale, et avgjørende øyeblikk i kampen for borgerrettigheter.

For 68 år siden sto Martin Luther King jr. ved Lincoln Memorial og delte en visjon om rettferdighet, likhet og brorskap som fortsatt gir gjenklang i dag. Hans ord utfordret et samfunn som var splittet på grunn av rase, og oppfordret til fredelig motstand, moralsk mot og urokkelig håp.

Samfunn fortsetter å la seg inspirere av hans budskap og streber etter en verden der hvert enkelt individ blir bedømt etter karakter, ikke hudfarge. "I Have a Dream" fyller 68 år i år, og det finnes ingen bedre måte å minnes den på enn å se talen på nytt nedenfor.