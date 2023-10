Martin Scorsese retter skytset mot unge filmskapere

HQ

Det er ikke bare superheltfilmer som opprører den gamle reven Scorsese. Også unge filmskapere er i hans søkelys, og nå langer regissøren ut mot den brede massen av grønne filmskapere. Hvorfor, spør du kanskje? Vel, det ser ut til at det er mangelen på originalitet og et skjevt syn på film som innhold snarere enn kunst.

Det var under en opptreden på BFI London Film Festival at Scorsese tok bladet fra munnen:

"Jeg ville ikke være den siste forsvarslinjen, men jeg tror ærlig talt at dere alle har fått det tilbake. Og jeg mener virkelig dette: Jeg vet ikke hvor kinoen er på vei. Jeg er redd for at franchisefilmene kommer til å ta over kinoene."

"Hvorfor må det være det samme som det har vært de siste 90-100 årene? Det må det ikke. Foretrekker vi filmer fra de siste 90-100 årene? Jeg gjør det, men jeg er gammel. Yngre mennesker kommer til å se verden rundt seg på en annen måte, du kommer til å se den fragmentert."

Scorsese kommenterte også unge filmskaperes forhold til film og innhold:

"Jeg liker å ha TV-en på hele tiden ... Jeg har lyden skrudd ned. Det er innhold. Det er nesten som radio før fjernsynet, det er en stemme i bakgrunnen. Men hvis du vil ha en opplevelse som kan berike livet ditt, er det annerledes."

"Innhold er noe du spiser og kaster bort"

Han sa også at han ønsker og håper at all den nye teknologien som nå er tilgjengelig, gir unge filmskapere mulighet til å gjenoppfinne filmkunsten, men påpekte samtidig at han er redd for at franchisekulturen skal ta fullstendig overhånd.

"Jeg ber alltid kinoeierne om å skape et rom der yngre mennesker kan si: 'Vi vil se denne nye filmen', som ikke er en franchisefilm, i en kinosal og dele den med alle rundt seg ... Men jeg er ikke sikker på at det er så lett å få til nå."

Hva tror du om filmens fremtid, og gjør Scorsese rett i å være bekymret?