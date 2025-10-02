Martin Scorsese står i rampelyset i en kommende dokumentarserie på Apple TV+

Når det gjelder de største filmskaperne og visjonærene gjennom tidene, er Martin Scorsese en av dem. Gjennom flere tiår har han levert den ene anerkjente suksessen etter den andre, og til tross for at han nå er 82 år gammel, viser han ingen tegn til å roe ned.

Snart setter Apple TV+ søkelyset på regissøren og lar ham fortelle om sine mange år i filmbransjen. Det er en dokumentarserie i fem deler som gir "eksklusiv, ubegrenset tilgang til Scorseses private arkiver" og som får noen av de største filmstjernene og regissørene i verden til å fortelle om tiden de har jobbet med Scorsese, deriblant Cate Blanchett, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Spike Lee, Margot Robbie og Steven Spielberg.

Filmen kommer på Apple TV+ den 17. oktober, og du kan se traileren for Mr. Scorsese nedenfor, i tillegg til et sammendrag.

"Med eksklusiv, ubegrenset tilgang til Scorseses private arkiver er dokumentarserien forankret i omfattende samtaler med filmskaperen selv og aldri før viste intervjuer med venner, familie og kreative samarbeidspartnere, inkludert Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks og Rodrigo Prieto, i tillegg til hans barn, kona Helen Morris og nære barndomsvenner.

"Den anerkjente regissøren Rebecca Miller har laget "Mr. Scorsese", som undersøker hvordan hans egne fargerike livserfaringer påvirket hans kunstneriske visjon, og hvordan hver eneste film han laget forbløffet verden med sin originalitet. Fra studentfilmene fra New York University og frem til i dag utforsker denne dokumentaren de temaene som har fascinert Scorsese og preget hans arbeid, blant annet det godes og det ondes plass i menneskets grunnleggende natur."