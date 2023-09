Martin Scorsese tar et oppgjør med superheltfilmer og AI

HQ

Scorseses motvilje mot superheltfilmer er ikke noe nytt, og regissøren har i årevis debattert fenomenet som har blitt en så dominerende faktor i filmverdenen, og nå er det på tide igjen. Den 80 år gamle regissøren ble intervjuet av GQ i forbindelse med premieren på sin nye film Killers of the Flower Moon, der han igjen manet til kamp mot superheltene:

"Faren er hva det gjør med kulturen vår, for det kommer til å være generasjoner nå som tror at filmer bare er det - det er det filmer er."

"Det betyr at vi må slå sterkere tilbake. Og det må komme fra grasrota. Det må komme fra filmskaperne selv. Og du vet, Safdie-brødrene og Chris Nolan, skjønner du hva jeg mener? Og slå til fra alle kanter."

"Gå ut og gjør det. Gå ut og gjenoppfinn. Ikke klag på det. Men det er sant, for vi må redde filmen." Film kunne være hva som helst, sa Scorsese, den trengte ikke bare å være seriøs. Some Like It Hot - det var for eksempel film. Men: "Jeg mener at det produserte innholdet egentlig ikke er film."

Det var en virkelig brennende tale, og han var også tydelig når det gjaldt AI-skapt film, som han sammenlignet med fabrikkproduksjon:

"Det er produsert innhold. Det er nesten som om AI lager en film. Det betyr ikke at det ikke finnes fantastiske regissører og spesialeffektfolk som lager vakre kunstverk. Men hva betyr det? Hva gir disse filmene, hva vil det gi deg? Bortsett fra en slags fullbyrdelse av noe, og så elimineres det fra sinnet ditt, hele kroppen din, ikke sant? Så hva gir det deg?"

Hva synes du om det Scorsese sier, har han rett eller er han bare gammel og bitter?