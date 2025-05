Martín Zubimendi er nesten klar for Arsenal, sier kilder

HQ

Alt ligger til rette for at Martín Zubimendi går til Arsenal. Den spanske midtbanespilleren har vært sterkt linket til den engelske storklubben i flere måneder, til tross for interesse fra Real Madrid. Men ifølge BBCs kilder er avtalen mellom Arsenal og Real Sociedad i sluttfasen. Det eneste steget før en kunngjøring nå er den medisinske undersøkelsen.

Arsenal kjøper Zubimendi for en overgangsklausul på 51 millioner pund (60 millioner euro), og slår dermed andre engelske klubber, deriblant Liverpool, som var nær ved å signere ham i fjor, samt Real Madrid og Barcelona, der han vil bli en del av Mikel Merino, som også kom til Arsenal fra Real Sociedad i fjor. Arsenals manager, Mikel Arteta, har også spilt for Real Sociedad (begge er fra San Sebastián, en by i Baskerland).